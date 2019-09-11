В Алтайском крае несколько дней будут идти дожди и греметь грозы

В Алтайском крае
11 сентября
- Днем +13… +18, в большинстве районов небольшие дожди, грозы, при грозах местами умеренные дожди, град. В утренние часы местами туман.
12 сентября
- Ночью +2…+7, местами заморозки -2 градуса. На большей части территории небольшие дожди, местами грозы, град, при грозах в восточных районах умеренные, в предгорьях сильные дожди. В утренние часы местами туман.
- Днем +10… +15, в отдельных районах небольшие дожди, местами грозы, град, при грозах в восточных районах умеренные. В утренние часы местами туман.
13 сентября
- Ночью +2…+7, местами заморозки -2 градуса, в отдельных районах небольшие дожди, местами в восточных районах умеренные дожди. В утренние часы местами туман.
- Днем +13… +18, в отдельных районах небольшие дожди, местами в восточных районах умеренные дожди. В утренние часы местами туман.
В Барнауле
11 сентября
- Днем +14… +16, умеренный дождь, гроза.
12 сентября
- Ночью +3… +5, небольшой дождь.
- Днем +11… +13, в начале дня небольшой дождь.
13 сентября
- Ночью +3… +5, в конце ночи небольшой дождь.
- Днем +14… +16, умеренный дождь.