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Жизнь

В Алтайском крае несколько дней будут идти дожди и греметь грозы

В Алтайском крае и Барнауле с 11 по 13 сентября будут идти дожди, сообщили в алтайском ЦГМС.

Дождь.
Дождь.
Михаил Хаустов

В Алтайском крае

11 сентября

  • Днем +13… +18, в большинстве районов небольшие дожди, грозы, при грозах местами умеренные дожди, град. В утренние часы местами туман.

12 сентября

  • Ночью +2…+7, местами заморозки -2 градуса. На большей части территории небольшие дожди, местами грозы, град, при грозах в восточных районах умеренные, в предгорьях сильные дожди. В утренние часы местами туман.
  • Днем +10… +15, в отдельных районах небольшие дожди, местами грозы, град, при грозах в восточных районах умеренные. В утренние часы местами туман.

13 сентября

  • Ночью +2…+7, местами заморозки -2 градуса, в отдельных районах небольшие дожди, местами в восточных районах умеренные дожди. В утренние часы местами туман.
  • Днем +13… +18, в отдельных районах небольшие дожди, местами в восточных районах умеренные дожди. В утренние часы местами туман.

В Барнауле

11 сентября

  • Днем +14… +16, умеренный дождь, гроза.

12 сентября

  • Ночью +3… +5, небольшой дождь.
  • Днем +11… +13, в начале дня небольшой дождь.

13 сентября

  • Ночью +3… +5, в конце ночи небольшой дождь.
  • Днем +14… +16, умеренный дождь.
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