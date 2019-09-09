«Барнаул? А что это такое?»: спортсмены честно рассказали Томенко об алтайском гребном канале

С 3 по 9 сентября в Барнауле проводит свои сборы российская команда по гребле на байдарках и каноэ. Уже в следующем году пробыть в краевой столице спортсмены планируют больше месяца. Они проведут на Алтае полноценную предолимпийскую подготовку. Правда, есть много «но». О проблемах профессионального гребного спорта, который сейчас на слуху, пожалуй, впервые заговорили открыто.

О чем рассказал губернатор Томенко?

6 сентября губернатор Виктор Томенко приехал на гребной канал пообщаться со «сборниками». За большим столом, разливая чай, спортсменов главе регионе представлял Юрий Шамков, президент краевой федерации и главный вдохновитель гребли на Алтае. Как всегда в свойственном ему искрометном стиле.

«Это Александр Дьяченко — член сборной России, выступающий за Алтайский край, олимпийский чемпион, действующий чемпион мира, — начал Юрий Вениаминович. — Олеся Ромасенко — тоже чемпион мира, Илья Зотов — будущий чемпион мира». Следующих трех спортсменок Шамков представил как «девушек, претендующих на медали предстоящей олимпиады в Токио».

Губернатор честно признался: с гребным спортом удалось познакомиться только в прошлом году, когда Барнаул принимал международный коммерческий турнир «Кубок чемпионов». Но впечатление у него до сих пор свежи.

«Прекрасные соревнования тогда получились. Меня поразило то, что здесь побывали тысячи людей. Это подтверждает, что гребля действительно популярна», — сообщил глава региона.

В 2021 году барнаульский канал ожидает не менее масштабное мероприятие. Здесь впервые пройдет этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, на который приедут более 600 спортсменов из разных стран. Как провести эти соревнования, не наступив на собственные «грабли» прошлого года, спортсмены и чиновники решили обсудить открыто.

Слово взял главный тренер сборной России Александр Жданов. Он отметил: гребной канал в Барнауле за последние годы действительно преобразился, но работать еще есть над чем.

На барнаульском гребном канале стартовал международный «Кубок Чемпионов» Дмитрий Лямзин

Например, необходимо углубить старое русло, очистив его от скопившегося ила и растительности. Это позволит, как минимум, на 500 метров продлить дистанцию. Сейчас часть ее постоянно зарастает кувшинками.

Надо что-то решать и с размещением зрителей. Ожидается, что на Кубке мира побывает до 20 тыс. зрителей. А как их всех принять?

Встреча губернатора Томенко и российских гребцов Анна Зайкова

Юрий Шамков,

президент Алтайской федерации гребли на байдарках и каноэ:

На «Кубке чемпионов» у нас случился транспортный коллапс. Получилось, что зрителям, спортсменам и представителям международных федераций пришлось идти до базы пешком. А обратно — через железнодорожную насыпь. Страшно, конечно, но зато — запомнилось.

По словам Шамкова, выход только один — развести техническую зону, где будут размещаться спортсмены, судьи, журналисты и зрители, по разным берегам канала. «Получается, принять большое число людей в своем нынешнем виде гребной канал не может», — подытожил глава региона.

На барнаульском гребном канале стартовал международный «Кубок Чемпионов» Дмитрий Лямзин

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Вы мне скажите, есть ли какие-то четкие требования по размещению зрителей на таких соревнованиях. Как в хоккее и футболе — стадион и ледовый дворец должны быть определенной вместимости. А то пока не понятно, на что ориентироваться. Мы то сами чего хотим?

Елена Исхакова, генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли, расставила в этом вопросе все точки над i. Оказалось, требований, как таковых, нет, все решает принимающая сторона. Но при размещении надо учитывать, что люди на такие масштабные соревнования приезжают на целый день, поэтому им надо обеспечить максимальный комфорт.

Елена Исхакова,

генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли:

Поскольку гребной канал в Барнауле достаточно компактный, логично перенести зрительские трибуны на другой берег. Я сразу скажу, что соревнования запоминаются количеством зрителей. Чем их больше, тем выше желание у спортсменов еще раз сюда вернуться, даже если пришлось идти через железнодорожную насыпь.

На этом пока и порешили.

На что пожаловались спортсмены?

Первым из гребцов слово взял Александр Дьяченко. В конце августа вместе с коллегой Юрием Постригаем на байдарке-двойке на дистанции 200 метров он завоевал «золото» чемпионата мира, оставив позади соперников из Польши, Венгрии, Германии, Испании и Франции. Александр вернул себе престижный титул после шестилетнего перерыва.

На встрече спортсмен отметил: хороших баз подготовки гребцов в России осталось немного. При этом чем шире будет их география, тем больше детей начнет приходить в спорт, а значит — конкуренция будет еще жестче.

Встреча губернатора Томенко и российских гребцов Анна Зайкова

«Барнаул уже начал рекламную кампанию предстоящего этапа Кубка мира. На прошедшем чемпионате в Венгрии был ваш стенд. Я обратил внимание, что иностранцы с интересом подходили и спрашивали: «Барнаул? А что это такое?», — рассказал Дьяченко.

Еще одна титулованная спортсменка Олеся Ромасенко в Барнаул приезжает не в первый раз. Она была в числе гребцов, которые боролись прошлой осенью на «Кубке Чемпионов». Ее оценка гребного канала тоже была положительной.

Ложку дегтя в эту бочку меда добавила каноистка Ксения Курач. «Говорить, что все шикарно — значит врать вам в лицо», — заявила она губернатору Томенко.

Встреча губернатора Томенко и российских гребцов Анна Зайкова

Ксения Курач,

российская каноистка:

Если готовится к олимпиаде, серьезно тренироваться, то эти условия не подходят. Тренажерный зал, где мы сейчас занимаемся, слишком маленький, туда приезжают другие люди. Представьте, соберется сборная в полном составе и будем мы в очередь выстраиваться. Хочешь побегать на улице — тоже возникают проблемы. Там асфальт, это значит, что многие просто побоятся за свои колени. Нам нужно хорошее покрытие.

По словам спортсменки, условия проживания в гостиничном комплексе вполне приемлемые, а вот по питанию есть вопросы. Кормят вкусно, но не полезно, пожаловалась она.

Дипломатично сгладить ситуацию попыталась Елена Исхакова. Она рассказала, что нынешние сборы носят скорее ознакомительных характер. К предолимпийскому периоду проблемные моменты будут решены.

Кстати, куда более аскетичную точку зрения относительно условий сборов высказал коллега Курач по «цеху» Кирилл Шамшурин.

«Меня сегодня спросили, как привлечь внимание к гребному спорту. Мое мнение: надо больше уделять внимание детям, которые занимаются, чтобы из них выросли настоящие чемпионы. Ваши воспитанники — главная реклама Барнаула. А мы что? Вода есть, лодку кинули и поплыли», — скромно заявил спортсмен.

Как гребцы хотели усадить Томенко в байдарку?

Ксения Курач на прошедшей встрече была самой откровенной. «Вы вот говорите, что вам нравится гребля, — вновь обратилась она к губернатору. — А вы хоть раз в лодке сидели? Нет? Попробуйте! Сможете испытать много нового».

Виктор Томенко от такого предложения слегка опешил.

Встреча губернатора Томенко и российских гребцов Анна Зайкова

«Я когда-то в Москве участвовал в заездах лодок-драконов. Это мой единственный опыт в гребле», — признался он.

Но спортсмены не отступали. Олеся Ромасенко вспомнила, что на Кубке братьев Агеевых в Москве есть интересная практика. Там заезды устраивают и среди любителей. За весло берутся чиновники от спорта и спонсоры, любящие греблю, и журналисты. Дистанция у них 100 метров, лодки со специальными буйками, чтоб не перевернуться.

«Я знаю, что в этом кубке участвуют и блогеры, у которых больше миллиона подписчиков», — рассказала Олеся. «У нас такой аудитории пока нет», — попытался отшутиться вице-губернатор Денис Губин.

Шутки шутками, но идею с заездами любителей решили взять на заметку.

Когда в Барнаул вновь приедет сборная?

Сборы в Барнауле у спортсменов закончились 9 сентября. Неделю они тренировалась в двухразовом режиме — утром в тренажерном зале, после обеда на воде. Каждый день на занятия уходило около 6 часов.

Предолимпийские сборы 2020 года будут куда серьезнее. Ожидается, что в Барнауле они продлятся больше месяца. В краевой столице для спортсменов полностью отдадут гребной канал и один из гостиничных комплексов, доступ в который будет полностью закрыт для посторонних.

На барнаульском гребном канале стартовал международный «Кубок Чемпионов» Дмитрий Лямзин

С Алтая гребцы направятся во Владивосток, а оттуда — в Токио, где 3 августа 2020 начинаются олимпийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ, в которых будут разыграны 16 комплектов наград.