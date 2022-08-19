19 августа
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Жизнь

В Алтайском крае обнаружили «муравьиный Шанхай»

В Павловском районе обнаружили муравейник, который претендует на звание самого большого в Алтайском крае, сообщают «Вести Алтай».

В Алтайском крае обнаружили "муравьиный Шанхай".
В Алтайском крае обнаружили "муравьиный Шанхай".
Скриншот из видео "Вести Алтай".

Муравьиный «мегаполис» растянулся более чем на 10 метров. Его обнаружил ветеран Колыванского лесного предприятия. Масштаб муравейника поразил лесничего, поэтому он вооружился рулеткой и вместе с коллегами измерил «город» под ногами.

Оказалось, что муравьи претендуют на место в Книге рекордов России. Максимальная высота муравьиного «общежития» — 96 сантиметров, в ширину он разросся на два метра, а в длину — на 10,4 метра.

«По предварительным подсчетам, в этом муравейнике живет не меньше 5 млн муравьев. Муравейники — это хорошо, недаром в советское время лесничие и егеря занимались их расселением, переносили муравейники туда, где их нет. Известный факт, что лес, в котором много муравейников, лучше защищен от вспышек насекомых-вредителей», — отмечают «Вести Алтай».

Кстати, самый крупный в России муравейник обнаружили в Томской области (2,5 метров в высоту и 5 метров в диаметре). Чтобы алтайский муравейник получил признание, лесничие планируют подать заявку в Книгу рекордов России.

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