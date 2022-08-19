В Алтайском крае обнаружили "муравьиный Шанхай".

В Павловском районе обнаружили муравейник, который претендует на звание самого большого в Алтайском крае, сообщают «Вести Алтай».

Муравьиный «мегаполис» растянулся более чем на 10 метров. Его обнаружил ветеран Колыванского лесного предприятия. Масштаб муравейника поразил лесничего, поэтому он вооружился рулеткой и вместе с коллегами измерил «город» под ногами.

Оказалось, что муравьи претендуют на место в Книге рекордов России. Максимальная высота муравьиного «общежития» — 96 сантиметров, в ширину он разросся на два метра, а в длину — на 10,4 метра.

«По предварительным подсчетам, в этом муравейнике живет не меньше 5 млн муравьев. Муравейники — это хорошо, недаром в советское время лесничие и егеря занимались их расселением, переносили муравейники туда, где их нет. Известный факт, что лес, в котором много муравейников, лучше защищен от вспышек насекомых-вредителей», — отмечают «Вести Алтай».

Кстати, самый крупный в России муравейник обнаружили в Томской области (2,5 метров в высоту и 5 метров в диаметре). Чтобы алтайский муравейник получил признание, лесничие планируют подать заявку в Книгу рекордов России.