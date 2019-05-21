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Жизнь

В Алтайском крае отменили особый противопожарный режим

Губернатор Виктор Томенко распорядился отменить особый противопожарный режим на территории Алтайского края. Документ опубликован на официальном интернет-портал правовой информации.

В Алтайском крае арендаторы лесных участков направят более 200 млн рублей дополнительных средств на охрану лесов от пожаров в 2016 году
В Алтайском крае арендаторы лесных участков направят более 200 млн рублей дополнительных средств на охрану лесов от пожаров в 2016 году
архив СОЛО "Алтайлес"

Особый противопожарный режим отменяется с 20 мая. Теперь жителям края можно посещать леса и разводить костры не запрещено. Особый режим ввели с 1 мая.

Как говорил глава алтайского МЧС Александр Макаров, но несмотря на это люди повсеместно жгли мусор и сухую траву. Больше всего возгораний зарегистрировали в Барнауле, Бийске, Первомайском, Рубцовском, Благовещенском и других районах.

Пожароопасный сезон в регионе официально объявили 5 апреля. С этой даты в крае на землях лесного фонда произошло 115 пожаров.

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