В Алтайском крае отменили особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим отменяется с 20 мая. Теперь жителям края можно посещать леса и разводить костры не запрещено. Особый режим ввели с 1 мая.
Как говорил глава алтайского МЧС Александр Макаров, но несмотря на это люди повсеместно жгли мусор и сухую траву. Больше всего возгораний зарегистрировали в Барнауле, Бийске, Первомайском, Рубцовском, Благовещенском и других районах.
Пожароопасный сезон в регионе официально объявили 5 апреля. С этой даты в крае на землях лесного фонда произошло 115 пожаров.