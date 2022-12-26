В Алтайском крае отток населения усилился в 1,7 раза

Отток населения усилился в 1,7 раза в Алтайском крае в 2022 году, свидетельствуют данные Алтайкрайстата.

С января по октябрь 2022 года из Алтайского края уехали 28,7 тыс. человек, а в 2021-м — 26,2 тыс. человек.

Миграционное снижение населения в 2022 году составило более 6 тыс. человек, а в прошлом году показатель составил 3,6 тыс. человек.

Число выбывших из края увеличилось на 2463 человека (или на 9,4%) за счет эмигрантов в государства — участники СНГ и страны дальнего зарубежья.

На 5648 человек (или в 2,3 раза), снижение числа выбывших в другие регионы России составило 3185 человек (или 14,5%), отмечают в Алтайкрайстате.