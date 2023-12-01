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Жизнь

В Алтайском крае ожидается штормовой ветер

Сильный ветер вновь вернется в Алтайский край 3 декабря.

Метель, сильный ветер, переметы и гололед.
Метель, сильный ветер, переметы и гололед.
vk.com/barneos22

"Катунь 24" сообщает, что по прогнозам синоптиков ожидается юго-западный ветер 10-15 м/с, порывы до 20 м/с, местами до 25-30 м/с.

Начало недели обещает быть холодным, температура опустится до -13. На дорогах нужно быть внимательным, ведь возможен гололедица и метель.

Из-за непогоды ухудшится ситуация на дороге, могут быть повреждены кровли жилых домов и строений.

В администрации уже поручили главам районов и руководителям профильных комитетов обеспечить своевременное принятие оперативных мер по вопросам устранения нештатных ситуаций.

Ранее мы сообщали, что в Красноярске прошел ледяной дождь.

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