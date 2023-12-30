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Жизнь

В Алтайском крае ожидается сильные порывы ветра. Какая погода ожидается 30 декабря

В Алтайском крае в предновогодний день ожидаются сильные порывы ветра, метели и гололедные явления.

Гололед.
Гололед.
unsplash.com

Алтайский гидрометцентр сообщает, что ночью 30 декабря в Алтайском крае температура опустится до -5 градусов, местами до -10.

Возможны осадки в виде дождя, мокрого снега,переходящие в снег, местами гололедные явления, метели. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы.

Также ожидается юго-западный ветер 9-14 м/с, местами порывы 17-22 м/с, по югу порывы 25-27 м/с.

Днем температура будет варьироваться от 0 до -5 градусов. Сопровождается осадками, как и ночью. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, местами порывы 17-22 м/с, по югу порывы 25-27 м/с.

В краевой столице температура будет чуть выше от -2 до -4 градусов. Осадки в виде небольшого снега, метели, возможны гололедные явления. На дорогах местами сильная гололедица.

Ветер небольшой, местами порывы до 19 м/с.

Днем температура не изменится, осадки сохранятся, как и ветер с порывами.

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