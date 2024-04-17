В Алтайском крае ожидают образование затора льда

В периоды с 13 по 17 апреля на реке Обь в районе города Камень-на-Оби ожидается возможное образование затора льда. Об этом сообщает МЧС по Алтайскому краю.

Из-за затора возможно резкое повышение уровня воды до отметок от 650 до 750 см (опасная отметка 700 см).

На реке Бурла у села Хабары спад уровня воды продолжится, превышение над опасной отметкой сохранится до 22 апреля. На реке Чумыш у села Ельцовка высокая отметка сохранится до 18 апреля, уровни воды ожидаются в пределах от 295 до 330 см.

В МЧС напомнили, что в случае подтоплений нужно звонить на единый телефон экстренных службы «112», а также следовать инструкциям спасателей и представителей органов местного самоуправления.

Ранее сообщалось, что миллионеры из списка Forbes будут помогать пострадавшим районам от масштабного паводка.

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