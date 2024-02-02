2 февраля
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Жизнь

В Алтайском крае парня будут судить по обвинению в мошенничестве

Совершеннолетний барнаулец проворачивал мошеннические схемы по типу "ваш родственник попал в беду".

Мошенник.
Мошенник.
Фото: ru.freepik.com, автор freepik.

"Катунь 24" сообщает, что парень стал мошенником в апреле 2023 года.

Несмотря на то, что молодой человек осознавал, что это незаконно, из корыстных побуждений, он согласился. За время работы барнаульцу удалось забрать деньги у трех пожилых людей.

Региональным следователям удалось задержать виновного. Его обвиняют в совершении нескольких преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину и в крупном размере).

В настоящее время дело передано суду.

Ранее сообщалось, что барнаульская пенсионерка вычислила мошенников, которые чуть не похитили у нее 1 млн рублей.

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