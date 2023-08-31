В Алтайском крае число браков и разводов почти сравнялось

За текущий год заключили 5,32 тыс. браков и расторгли 5,28 тыс.
Соотношение разводов к бракосочетаниям — 99,2%
Ранее суд в Сибири расторг брак из-за решения одного из супругов сменить пол.
В 2023 году в регионе количество разводов достигло почти 100% от заключенных браков, сообщает Алтайкрайстат.
За текущий год заключили 5,32 тыс. браков и расторгли 5,28 тыс.
Соотношение разводов к бракосочетаниям — 99,2%
Ранее суд в Сибири расторг брак из-за решения одного из супругов сменить пол.
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