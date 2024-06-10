В Алтайском крае почти завершили посевную кампанию

Министр сельского хозяйства Алтайского края Сергей Межин на оперативном совещании в правительстве 10 июня рассказал, что посевная кампания в регионе подходит к концу.

Как сообщил министр, работы по севу яровых выполнены на 91% от запланированного объема. Осталось засеять около 140 тыс. га пшеницы, примерно 20 тыс. га ячменя, 30 тыс. га овса и 200 тыс. га гречихи.

При этом отмечается увеличение посевных площадей под масличные культуры по сравнению с прошлым годом: подсолнечника засеяли 818 тыс. га, что на 30 тыс. больше, чем в 2023 году; рапса — 220 тыс. га (+55 тыс. га), сои — 184 тыс. гав (+29 тыс. га).

Министр выразил уверенность, что аграрии смогут завершить посевную кампанию в установленные сроки. Он отметил, что для завершения работ у них есть еще 4–5 дней, и они смогут выполнить намеченные планы.

В этом году было засеяно больше масличных культур по сравнению с прошлым годом: площадь посева подсолнечника составила 818 тысяч га, что на 30 тысяч га больше, чем в 2023 году; рапса — 220 тыс. га (+55 тыс. га), сои — 184 тыс. га (+29 тыс. га).

Министр также дал оценку ситуации с запасами влаги, назвав ее благоприятной. Из-за дождей работы были приостановлены на востоке и в предгорной зоне региона, однако в степной и лесостепной частях посевная кампания проходит без задержек.

Ранее сообщалось, что алтайская компания изготовила первую в России машину для отделения кофе от костей и кукурузы.

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