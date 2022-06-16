16 июня
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Жизнь

В Алтайском крае появятся новые штрафы за сжигание травы и разведение костров

В Алтайском крае в краевом законе прописали штрафы за поджог сухой травы и разведении костров в период пожароопасного сезона, пишет «Толк».

Костер. Огонь.
Костер. Огонь.
СС0

Законопроект рассмотрят и примут на сессии Заксобрания 24 июня.

Для граждан административный штраф будет от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц от 5 до 10 тыс. рублей, для юридических — от 40 до 50 тыс.

Действовать штрафы будут только в период официального объявленного пожароопасного режима. Сроки устанавливают краевые власти — так, в 2022 году он действовал с 28 апреля по 6 июня. Но пожароопасный режим могут ввести дополнительно, при ухудшении ситуации.

Напомним, в мае Госдума одобрила законопроект об увеличении штрафов за поджог сухой травы в 10 раз.

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