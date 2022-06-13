13 июня
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Дом и дача

Россиян предупредили о штрафе за поджог сухой травы

Дачников штрафуют за сжигание сухой травы и захламление участка, предупредила в беседе с агентством «Прайм» адвокат Елена Кудерко.

Спичка, огонь.
Спичка, огонь.
CC0

По словам Кудерко, дачники обязаны убирать мусор и сухую растительность, а также косить траву.

Если собственники земельных участков не делают этого, им могут выписать штраф до 50 тыс. рублей. Однако, в Москве его размер при первом нарушении составит 1−3 тыс. рублей, а при повторном — 2−5 тыс. рублей.

Кроме того, отметила адвокат, дачники зачастую нарушают предписание о разведении открытого огня. За приготовление еды на нем или сжигании травы возможен штраф 2−4 тыс. рублей. Но, добавила Кудерко, этот запрет — не абсолютный.

Кстати, мойка и ремонт транспортных средств тоже запрещены на даче, поскольку это может навредить экологии. В таком случае закон предусматривает штраф 1−3 тыс. рублей, а при выявлении значительного вреда почве — свыше 10 тыс. рублей, в зависимости от обстоятельств.

В мае стало известно, что штрафы за пал сухой травы увеличат в 10 раз.

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