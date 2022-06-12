В Барнауле энергетики требуют сноса жилых домов и построек в двух садоводствах

ГТРК «Алтай» сообщил подробности конфликта со сносом жилых домов и построек в Барнауле, где неожиданно появилась охранная зона в садоводствах имени Мичурина и «Мичуринцев».

Ранее сообщали, что в Барнауле несколько десятков жилых домов могут снести на Власихинской из-за ЛЭП.

«"Россети» упирают на то, что жить и работать вблизи ЛЭП опасно. Садоводы недоумевают: почему же тогда за 40 лет претензий к ним не поступало? Наоборот, гражданам позволили узаконить землю и дома без всяких ограничений. Под снос, кстати, попадают и коммерческие объекты: бани, беседки и базы отдыха, давно обосновавшиеся на окраине СНТ", — говорится в телесюжете.

Территория СНТ на Власихинской за «Ашаном» давно превратилась в обычный частный сектор с добротными домами. Теперь «Россети» в лице филиала «Алтайэнерго» подали уже полсотни исков о сносе здесь домов и построек.

Местный житель Василий Гордеев в садоводстве с 1982 года. Спустя 40 лет выяснилось: его участок на 99% находится в охранной зоне ЛЭП.

Подняли архивы: садовые участки здесь официально нарезались с 50-х годов. ЛЭП построена в 1973 году. И с того момента никаких претензий со стороны энергетиков не было.

«Почему почти 40 лет энергетики обслуживали ЛЭП и не имели претензий к нарушению охранной зоны? На этот вопрос ответа в „Алтайэнерго“ мы не получили. Там пояснили: ширина охранной зоны 20 метров. Напряжение линии — 110 киловольт. Юристы считают, что решить вопрос мирно, не доводя ситуацию до абсурда и бульдозеров, можно. По закону. Но диалога с энергетиками нет», — отметили «Вести. Алтай».

В «Алтайэнерго» не отрицают, что в охранной зоне дома и постройки находиться могут, но по согласованию с владельцем электросетей. В каждом случае вопрос надо решать индивидуально.

В ответ на это собственники показали документы: они просили энергетиков согласовать им размещение своих строений, но получили отказы.

Первый суд энергетики уже выиграли. Вдоль ЛЭП расположены не только дома и дачи, но и базы отдыха, беседки. Владельцы должны самостоятельно уничтожить свое жилье и имущество.