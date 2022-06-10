В Барнауле несколько десятков жилых домов могут снести на Власихинской из-за ЛЭП

Различная недвижимость расположена в садоводствах на улице Власихинской — за гипермаркетом «Ашан».
«Все из-за проходящей здесь ЛЭП — строения попадают в ее охранную зону. ЛЭП, кстати, построена в 1973 году, но энергетики (Россети в лице „Алтайэнерго“) нарушения „увидели“ только сейчас. Почему? — я ответа не услышала. Поразило другое: участки и постройки у людей узаконены, Росреестр без проблем и за деньги ставил объекты на кадастровый учет! И по документам — никаких охранных зон и никаких ограничений. Многие здесь живут круглый год, поставив капитальные дома и подведя газ», — рассказала Татьяна.
Под снос попадают и коммерческие объекты на крайней линии садоводств: беседки, бани, базы отдыха.
«В отношение одной из них суд уже вынес решение — снести все», — отметила журналистка и пообещала вскоре опубликовать подробности.
В комментариях к записи отметили, что «земли были выделены заводу Трансмаш для своих заводчан намного раньше, чем появилась высоковольтная линия».
Также интересно, как газовики давали людям или садоводству технические условия на газификацию.
«Городская и краевая власть в защиту интересов людей могла бы попробовать договориться с энергетиками о выносе ЛЭП. Но здесь, конечно, шансов договориться немного», — отметил подписчик канала.
Ранее сообщили, что ради бульвара с рестораном в центре Барнаула могут снести целый квартал.