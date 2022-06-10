11 июня
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Жизнь

В Барнауле несколько десятков жилых домов могут снести на Власихинской из-за ЛЭП

Алтайская журналистка Татьяна Долгова рассказала в своем Telegram-канале, что несколько десятков жилых домов, дач и коммерческих построек должны пойти под снос в садоводствах на Власихинской.

В Барнауле на улице Власихинской лопнула труба во время опрессовки. 18 мая 2017 года.
В Барнауле на улице Власихинской лопнула труба во время опрессовки. 18 мая 2017 года.
Алексей Евстигнеев vk.com/barneos22

Различная недвижимость расположена в садоводствах на улице Власихинской — за гипермаркетом «Ашан».

«Все из-за проходящей здесь ЛЭП — строения попадают в ее охранную зону. ЛЭП, кстати, построена в 1973 году, но энергетики (Россети в лице „Алтайэнерго“) нарушения „увидели“ только сейчас. Почему? — я ответа не услышала. Поразило другое: участки и постройки у людей узаконены, Росреестр без проблем и за деньги ставил объекты на кадастровый учет! И по документам — никаких охранных зон и никаких ограничений. Многие здесь живут круглый год, поставив капитальные дома и подведя газ», — рассказала Татьяна.

Под снос попадают и коммерческие объекты на крайней линии садоводств: беседки, бани, базы отдыха.

«В отношение одной из них суд уже вынес решение — снести все», — отметила журналистка и пообещала вскоре опубликовать подробности.

В комментариях к записи отметили, что «земли были выделены заводу Трансмаш для своих заводчан намного раньше, чем появилась высоковольтная линия».

Также интересно, как газовики давали людям или садоводству технические условия на газификацию.

«Городская и краевая власть в защиту интересов людей могла бы попробовать договориться с энергетиками о выносе ЛЭП. Но здесь, конечно, шансов договориться немного», — отметил подписчик канала.

Власихинская улица, 1989 год. Фото Максима Раевского.
Власихинская улица, 1989 год. Фото Максима Раевского.
transphoto.ru

Ранее сообщили, что ради бульвара с рестораном в центре Барнаула могут снести целый квартал.

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