В Алтайском крае предлагают штрафовать за продажу жевательного табака

Молодёжный парламент Алтайского края предлагает штрафовать за продажу снюса — жевательного табака, сообщают «Вести. Алтай». Так политики хотят защитить подростков от воздействия небезопасных веществ.

Инициатива Молодежного парламента связана с многочисленными случаями отравления снюсом в России. В ноябре в Заринске медики госпитализировали 13-летнего подростка, у которого остановилось дыхание после приёма бездымного табака.

Штрафовать предлагают не только за продажу, но и за употребление снюса. Артём Сафонов, председатель Молодёжного парламента Алтайского края, заявил, что законодатели хотят «все виды взаимодействия с этим табаком сделать незаконными»:

«Если, например, ребёнка поймают с ним, привлекут к ответственности, то штраф, конечно, ударит по семейному бюджету».

За оптовую или розничную продажу жевательного табака депутаты Молодёжного парламента предлагают штрафовать обычных продавцов на сумму от 2 тысяч рублей, а юридических лиц — до 60 тысяч рублей. За употребление снюсов штраф за подростков до 16 лет придётся платить родителям.