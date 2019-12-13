Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 декабря -2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

В Алтайском крае предлагают штрафовать за продажу жевательного табака

Молодёжный парламент Алтайского края предлагает штрафовать за продажу снюса — жевательного табака, сообщают «Вести. Алтай». Так политики хотят защитить подростков от воздействия небезопасных веществ.

Деньги.
Деньги.
СС0

Инициатива Молодежного парламента связана с многочисленными случаями отравления снюсом в России. В ноябре в Заринске медики госпитализировали 13-летнего подростка, у которого остановилось дыхание после приёма бездымного табака.

Штрафовать предлагают не только за продажу, но и за употребление снюса. Артём Сафонов, председатель Молодёжного парламента Алтайского края, заявил, что законодатели хотят «все виды взаимодействия с этим табаком сделать незаконными»:

«Если, например, ребёнка поймают с ним, привлекут к ответственности, то штраф, конечно, ударит по семейному бюджету».

За оптовую или розничную продажу жевательного табака депутаты Молодёжного парламента предлагают штрафовать обычных продавцов на сумму от 2 тысяч рублей, а юридических лиц — до 60 тысяч рублей. За употребление снюсов штраф за подростков до 16 лет придётся платить родителям.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость