В Алтайском крае придумали новую модель грузового вагона

«Алтайвагон» получил сертификат соответствия на новую модель вагона. Она обладает улучшенными характеристиками и может перевозить больше грузов, чем прежние модели.

Грузоподъемность увеличилась на тонну по сравнению со старыми моделями и составляет 68 тонн при одинаковой величине объема кузова.

«За счет применения в конструкции новой тележки 18−2129, увеличены межремонтные сроки. От постройки до первого деповского ремонта он составляет 5 лет или 500 тыс. км. Данный вагон предназначен для транспортировки штучных, тарно-штучных и пакетированных грузов, требующих защиты от атмосферных воздействий по железнодорожным путям шириной колеи 1520 мм», — рассказали в краевом минпромэнерго.

Модель разработали специалисты конструкторского бюро «Алтайвагона» при участии специалистов компании «РэйлСпецТранс», для которой «Государственная транспортная лизинговая компания» закупит у завода-изготовителя 2,5 тыс. крытых вагонов данной модели в рамках контракта, заключенного в январе 2021 года.

Ранее вице-губернатор Виталий Снесарь обратился к председателю арбитражного суда края Борису Долгалеву с письмом в поддержку «Алтайвагона», которому предъявлены крупные иски на общую сумму почти 1 млрд рублей.