В Алтайском крае режим "черного неба" продлен до 25 января

На накопление вредных примесей влияет морозный антициклон. Синоптики прогнозируют, что такого рода "застой" продлится до вечера 25 января.

"Алтайская правда" сообщает, что наибольшее скопление примесей ожидается над Барнаулом и Бийском.

В Барнауле почти во всех районах содержание диоксида азота вдвое превысит норму. Помимо этого, в атмосферном воздухе возможно чрезмерное количество оксида углерода и сажи.

Наибольшее количество содержания оксида углерода ожидается в Индустриальном районе Барнаула, там оно будет превышено почти втрое.

В Бийске загрязняющими веществами тоже станет диоксид азота. В районе Коммунального моста — оксид углерода, а в квартале АБ — диоксид азота.

Горожанам советуют реже выходить на улицу и проветривать помещения во время режима "черного неба", а руководителей предприятий снизить уровень выбросов в атмосферу.

Самое важное - в нашем Telegram-канале