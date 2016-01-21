В Алтайском крае 25 сел попали в снежную изоляцию

До конца дня 21 января дорожные службы Алтайского края обещают расчистить дороги к заметенным населенным пунктам. Всего их оказалось 25.

Техника по расчистке снежных заносов работает в круглосуточном режиме на всех направлениях.

О ситуации каждые полчаса докладывают губернатору края Виктору Томенко. По его распоряжению, проезд ко всем населенным пунктам края должен быть обеспечен к 18:00 21 января.

Минтранс Алтайского края привел список участков трасс, по которым пока нет проезда:

В Топчихинском районе — к поселкам Труд , Крутиха и с. Лаврентьевка , на дорогах Топчиха-Переяславка-Труд , Топчиха-Парфеново-Песчаное и Макарьева-Лаврентьевка.

Крутиха и с. Лаврентьевка на дорогах Топчиха-Переяславка-Труд Топчиха-Парфеново-Песчаное и Макарьева-Лаврентьевка. В Курьинском районе нет проезда до с. Бугрышиха на трассе Курья-Колывань-Бугрышиха.

В Усть-Калманском районе по дороге Кабаново-Бураново-Усть-Ермилиха нет проезда до с. Усть-Ермилиха.

В Усть-Пристанском районе проезд закрыт до с. Беспалово , трасса Усть-Чарышская Пристань-Беспаловово

трасса Усть-Чарышская Пристань-Беспаловово В Чарышском районе — 6 населенных пунктов , подъезд к с. Сосновка , пос. Красные Орлы и с. Чайное на трассе Маяк-Красные Орлы-Чайное , с. Маральи Рожки и с. Малая Маралиха на дороге Маралиха-Маральи Рожки-Малая Маралиха , подъезд к с. Усть-Пихтовка.

подъезд к с. Сосновка пос. Красные Орлы и с. Чайное на трассе Маяк-Красные Орлы-Чайное с. Маральи Рожки и с. Малая Маралиха на дороге Маралиха-Маральи Рожки-Малая Маралиха подъезд к с. Усть-Пихтовка. В Шипуновском районе — с. Дружба на дороге Красноярское-Семилетка-Дружба и подъезд к с. Талина.

В Зональном районе проезда нет к пос. Путь Ленинизма , трасса Р-256 — Луговское — Путь Ленинизма.

трасса Р-256 — Луговское — Путь Ленинизма. В Солтонском районе — подъезд к пос. Старая Ажинка.

В Быстроистокском районе до с. Усть-Ануй , с. Красный городок и пос. Южный проезда нет на трассах Быстрый Исток-Усть-Ануйское-Ануйское , Солоновка-Красный Городок и Новотырышкино-Южный соответственно.

с. Красный городок и пос. Южный проезда нет на трассах Быстрый Исток-Усть-Ануйское-Ануйское Солоновка-Красный Городок и Новотырышкино-Южный соответственно. В Змеиногорском районе — с. Лазурка по дороге Змеиногорск-Барановка-Лазурка , а также пос. Предгорный и пос. Локоток на трассе Змеиногорск-Карамышево-Октябрьский-Саратовка.

а также пос. Предгорный и пос. Локоток на трассе Змеиногорск-Карамышево-Октябрьский-Саратовка. В Локтевском районе закрыт проезд к. Павловка по дороге Кировский-Александровка-Павловка.

В Третьяковском районе проезда нет к подъездам с. Крючки и пос. Ивановка.

Уже 22 января погода снова испортится. Синоптики прогнозируют усиление ветра, продолжительные метели и снегопады.