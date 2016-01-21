В Алтайском крае 25 сел попали в снежную изоляцию

Техника по расчистке снежных заносов работает в круглосуточном режиме на всех направлениях.
О ситуации каждые полчаса докладывают губернатору края Виктору Томенко. По его распоряжению, проезд ко всем населенным пунктам края должен быть обеспечен к 18:00 21 января.
Минтранс Алтайского края привел список участков трасс, по которым пока нет проезда:
- В Топчихинском районе — к поселкам Труд, Крутиха и с. Лаврентьевка, на дорогах Топчиха-Переяславка-Труд, Топчиха-Парфеново-Песчаное и Макарьева-Лаврентьевка.
- В Курьинском районе нет проезда до с. Бугрышиха на трассе Курья-Колывань-Бугрышиха.
- В Усть-Калманском районе по дороге Кабаново-Бураново-Усть-Ермилиха нет проезда до с. Усть-Ермилиха.
- В Усть-Пристанском районе проезд закрыт до с. Беспалово, трасса Усть-Чарышская Пристань-Беспаловово
- В Чарышском районе — 6 населенных пунктов, подъезд к с. Сосновка, пос. Красные Орлы и с. Чайное на трассе Маяк-Красные Орлы-Чайное, с. Маральи Рожки и с. Малая Маралиха на дороге Маралиха-Маральи Рожки-Малая Маралиха, подъезд к с. Усть-Пихтовка.
- В Шипуновском районе — с. Дружба на дороге Красноярское-Семилетка-Дружба и подъезд к с. Талина.
- В Зональном районе проезда нет к пос. Путь Ленинизма, трасса Р-256 — Луговское — Путь Ленинизма.
- В Солтонском районе — подъезд к пос. Старая Ажинка.
- В Быстроистокском районе до с. Усть-Ануй, с. Красный городок и пос. Южный проезда нет на трассах Быстрый Исток-Усть-Ануйское-Ануйское, Солоновка-Красный Городок и Новотырышкино-Южный соответственно.
- В Змеиногорском районе — с. Лазурка по дороге Змеиногорск-Барановка-Лазурка, а также пос. Предгорный и пос. Локоток на трассе Змеиногорск-Карамышево-Октябрьский-Саратовка.
- В Локтевском районе закрыт проезд к. Павловка по дороге Кировский-Александровка-Павловка.
- В Третьяковском районе проезда нет к подъездам с. Крючки и пос. Ивановка.
Уже 22 января погода снова испортится. Синоптики прогнозируют усиление ветра, продолжительные метели и снегопады.