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В Алтайском крае 25 сел попали в снежную изоляцию

До конца дня 21 января дорожные службы Алтайского края обещают расчистить дороги к заметенным населенным пунктам. Всего их оказалось 25.

Метель, МЧС.
Метель, МЧС.
пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Техника по расчистке снежных заносов работает в круглосуточном режиме на всех направлениях.

О ситуации каждые полчаса докладывают губернатору края Виктору Томенко. По его распоряжению, проезд ко всем населенным пунктам края должен быть обеспечен к 18:00 21 января.

Минтранс Алтайского края привел список участков трасс, по которым пока нет проезда:

  • В Топчихинском районе — к поселкам Труд, Крутиха и с. Лаврентьевка, на дорогах Топчиха-Переяславка-Труд, Топчиха-Парфеново-Песчаное и Макарьева-Лаврентьевка.
  • В Курьинском районе нет проезда до с. Бугрышиха на трассе Курья-Колывань-Бугрышиха.
  • В Усть-Калманском районе по дороге Кабаново-Бураново-Усть-Ермилиха нет проезда до с. Усть-Ермилиха.
  • В Усть-Пристанском районе проезд закрыт до с. Беспалово, трасса Усть-Чарышская Пристань-Беспаловово
  • В Чарышском районе — 6 населенных пунктов, подъезд к с. Сосновка, пос. Красные Орлы и с. Чайное на трассе Маяк-Красные Орлы-Чайное, с. Маральи Рожки и с. Малая Маралиха на дороге Маралиха-Маральи Рожки-Малая Маралиха, подъезд к с. Усть-Пихтовка.
  • В Шипуновском районе — с. Дружба на дороге Красноярское-Семилетка-Дружба и подъезд к с. Талина.
  • В Зональном районе проезда нет к пос. Путь Ленинизма, трасса Р-256 — Луговское — Путь Ленинизма.
  • В Солтонском районе — подъезд к пос. Старая Ажинка.
  • В Быстроистокском районе до с. Усть-Ануй, с. Красный городок и пос. Южный проезда нет на трассах Быстрый Исток-Усть-Ануйское-Ануйское, Солоновка-Красный Городок и Новотырышкино-Южный соответственно.
  • В Змеиногорском районе — с. Лазурка по дороге Змеиногорск-Барановка-Лазурка, а также пос. Предгорный и пос. Локоток на трассе Змеиногорск-Карамышево-Октябрьский-Саратовка.
  • В Локтевском районе закрыт проезд к. Павловка по дороге Кировский-Александровка-Павловка.
  • В Третьяковском районе проезда нет к подъездам с. Крючки и пос. Ивановка.

Уже 22 января погода снова испортится. Синоптики прогнозируют усиление ветра, продолжительные метели и снегопады.

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