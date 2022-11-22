22 ноября
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Жизнь

В Алтайском крае школа получила штраф за поборы с родителей

В Новоалтайске одной из школ назначили штраф за незаконные сборы с родителей, сообщает «Вести Алтай» со ссылкой на замминистра образования и науки края Ларису Терновую.

Деньги.
Деньги.
Олег Богданов

Родители отправили письменные жалобы. Проводится проверка. Составлен протокол об административном нарушении.

Руководству школу выписали административный штраф в 50 тыс. рублей. По словам Терновой, помочь школе родители могут, но обязать их к сдаче денег никто не имеет права.

«Фиксированная сумма, если она обозначается, это уже нарушение. Каждый родитель вправе поставить в известность директора школы, органы управления образованием», — сказала она.

Ранее стало известно, что нападения на школы предотвратили в девяти российских регионах.

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