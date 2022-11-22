В Алтайском крае школа получила штраф за поборы с родителей

Родители отправили письменные жалобы. Проводится проверка. Составлен протокол об административном нарушении.
Руководству школу выписали административный штраф в 50 тыс. рублей. По словам Терновой, помочь школе родители могут, но обязать их к сдаче денег никто не имеет права.
«Фиксированная сумма, если она обозначается, это уже нарушение. Каждый родитель вправе поставить в известность директора школы, органы управления образованием», — сказала она.
Ранее стало известно, что нападения на школы предотвратили в девяти российских регионах.