26 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В Алтайском крае собирают подписи против эвтаназии агрессивных бродячих собак

Волонтеры в Алтайском крае собирают подписи против эвтаназии бездомных собак, сообщает Barnaul22.

Бродячие собаки в Барнауле.
Бродячие собаки в Барнауле.
https://vk.com/barneos22

На данный момент подписались около двухсот человек.

Кроме того, волонтеры готовят письма в различные инстанции, чтобы защитить бездомных животных.

В комментариях отметили, что защитники бездомных собак предлагали другие варианты.

"Финансовая поддержка приютов для животных из муниципальных денег, чипирование или маркировка, обязательная регистрация любой собаки и привязка ее данных к хозяину, штрафы от 50 тыс. за оставление животного на улице, 20 тыс. штраф за самовыгул. Обучение уходу за собакой, начальный уровень дрессировки и тест на проф. пригодность", - перечислили в комментариях некоторые способы, которые предлагали волонтеры.

Ранее новые требования для владельцев домашних животных утвердили в Алтайском крае.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость