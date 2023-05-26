В Алтайском крае собирают подписи против эвтаназии агрессивных бродячих собак

Волонтеры в Алтайском крае собирают подписи против эвтаназии бездомных собак, сообщает Barnaul22.

На данный момент подписались около двухсот человек.

Кроме того, волонтеры готовят письма в различные инстанции, чтобы защитить бездомных животных.

В комментариях отметили, что защитники бездомных собак предлагали другие варианты.

"Финансовая поддержка приютов для животных из муниципальных денег, чипирование или маркировка, обязательная регистрация любой собаки и привязка ее данных к хозяину, штрафы от 50 тыс. за оставление животного на улице, 20 тыс. штраф за самовыгул. Обучение уходу за собакой, начальный уровень дрессировки и тест на проф. пригодность", - перечислили в комментариях некоторые способы, которые предлагали волонтеры.

Ранее новые требования для владельцев домашних животных утвердили в Алтайском крае.