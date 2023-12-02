В Алтайском крае спасатели проводят профилактические рейды

"Катунь 24" сообщает в каких городах какие мероприятия провели:
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Так например, в Заринске прошел межведомственный рейд. Сотрудники посетили три места, где жители чаще обычного выходят на лед. С горожанами провели беседы и вручили им памятки.
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Недалеко от Барнаула, в Бийске специалисты разместили на транспорте профилактические памятки "Осторожно, тонкий лед!".
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В столице Алтайского края спасатели проводят в школах открытые уроки по безопасному поведению на водоемах. Лекции уже послушали 600 учеников
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А в Змеиногорске госинспекторы по маломерным судам разместили в рыболовных магазинах тематические памятки. Специалисты напомнили сотрудникам торговых точек, что нужно предупреждать клиентов о соблюдении мер безопасности на водоемах.
Ранее мы сообщали о том, что торговые и промышленные предприятия района очищают прилегающие территории от снега и наледи.