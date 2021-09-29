В Алтайском крае торжественно открыли Шукшинские дни

В день рождения Алтайского края 28 сентября торжественно открыли фестиваль «Шукшинские дни на Алтае», передает пресс-служба краевого правительства.

Церемонию открыл губернатор Виктор Томенко. Он сообщил, что в этом году пришлось перенести фестиваль с июля на сентябрь и отказаться от массовых уличных мероприятий.

«Тем не менее долгожданный фестиваль, который более 40 лет проводится в память о нашем земляке, известном писателе, актере и режиссере, в этом году все-таки состоится», — подчеркнул он.

Гости смогут побывать на творческих встречах с писателями и кинематографистами, на открытии новых выставок, посмотреть фильмы конкурсной программы кинофестиваля.

Среди почетных гостей — актриса театра и кино заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей, поэт, прозаик, публицист, член Союза писателей России Марина Кудимова, певица, поэт, композитор Елена Фролова (Москва) и другие представители российского кинематографа и литературного сообщества.

Открытие Шукшинских дней на Алтае-2021. Анна Дедова / altairegion22.ru

Губернатор назвал символичным, что фестиваль завершится 2 октября, в день памяти Василия Шукшина.

«В этот день гостей и всех почитателей его таланта ждут в мемориальном музее в Сростках. Там подготовлена специальная программа и каждый посетитель сможет узнать для себя что-то новое о жизни и творчестве нашего земляка», — отметил он.

Всероссийский Шукшинский кинофестиваль в этом году проходит уже 23-й раз.

Ранее altapress.ru рассказывал, какие фильмы барнаульцы увидят на Шукшинском кинофестивале.