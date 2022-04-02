В Алтайском крае три передвижных дорожных камеры «показали себя с хорошей стороны», власти купят еще

Алтайским дорожникам понравились современные камеры фиксации нарушений, которые установили на специализированные автомобили комплексы «Кордон.Про».

Они могут фиксировать до 12 видов нарушений правил дорожного движения, производить автоматическое измерение мгновенной скорости, распознавать государственные регистрационные знаки и искать автомобили в зоне видимости по всем полосам движения.

Модель предусматривает возможность использования в стационарном, передвижном и мобильном режимах работы, отметили в краевом минтрансе.

«Изначально камеры использовались в тестовом режиме, после эксплуатации показали себя с хорошей стороны, исходя из этого будет рассматриваться вопрос о возможном приобретении дополнительных установок», — рассказал заместитель начальника отдела документационного и технического обеспечения весового контроля КГКУ «Алтайавтодор» Алексей Ахрамеев.

Отметим, что деньги выписанных административных штрафов поступают в региональный дорожный фонд и расходуются на содержание, ремонт, реконструкцию и строительство дорог.