В Алтайском крае три передвижных дорожных камеры «показали себя с хорошей стороны», власти купят еще

Они могут фиксировать до 12 видов нарушений правил дорожного движения, производить автоматическое измерение мгновенной скорости, распознавать государственные регистрационные знаки и искать автомобили в зоне видимости по всем полосам движения.
Модель предусматривает возможность использования в стационарном, передвижном и мобильном режимах работы, отметили в краевом минтрансе.
«Изначально камеры использовались в тестовом режиме, после эксплуатации показали себя с хорошей стороны, исходя из этого будет рассматриваться вопрос о возможном приобретении дополнительных установок», — рассказал заместитель начальника отдела документационного и технического обеспечения весового контроля КГКУ «Алтайавтодор» Алексей Ахрамеев.
Отметим, что деньги выписанных административных штрафов поступают в региональный дорожный фонд и расходуются на содержание, ремонт, реконструкцию и строительство дорог.