В Алтайском крае вахтовики на карантине пожаловались на еду

Жалобу они направили уполномоченному по правам человека в Алтайском крае Борису Ларину, пишет «Алтайская правда».
По его словам, вопрос получилось решить: люди, по эпидправилам помещенные в двухнедельный карантин, вполне наедаются, претензий к сотрудникам санатория нет.
Ранее Татьяна Шурыгина из Ямало-ненецкого автономного округа, которая также вынуждена была провести 14 дней в алтайском обсерваторе, наоборот, больше всего хвалила местных поваров.
«Это что-то потрясающее! Такие изыски: отбивные с ананасами, сыром, фаршированная курочка — постоянно разнообразное меню», — рассказывала девушка.
Как ранее писал altapress.ru, 14 мая в Алтайский края прибыла последняя группа рабочих с Чаяндинского месторождения. В общей сложности, начиная с 8 мая тремя рейсами домой вернулось 217 из 269 алтайских вахтовиков.