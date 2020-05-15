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Жизнь

В Алтайском крае вахтовики на карантине пожаловались на еду

Прилетевшие из Якутии алтайские вахтовики пожаловались на размер порций завтрака, обеда и ужина в обсерваторе «Сосновый бор». Постояльцы не наедались.

Столовые приборы.
Столовые приборы.
СС0

Жалобу они направили уполномоченному по правам человека в Алтайском крае Борису Ларину, пишет «Алтайская правда».

По его словам, вопрос получилось решить: люди, по эпидправилам помещенные в двухнедельный карантин, вполне наедаются, претензий к сотрудникам санатория нет.

Ранее Татьяна Шурыгина из Ямало-ненецкого автономного округа, которая также вынуждена была провести 14 дней в алтайском обсерваторе, наоборот, больше всего хвалила местных поваров.

«Это что-то потрясающее! Такие изыски: отбивные с ананасами, сыром, фаршированная курочка — постоянно разнообразное меню», — рассказывала девушка.

Как ранее писал altapress.ru, 14 мая в Алтайский края прибыла последняя группа рабочих с Чаяндинского месторождения. В общей сложности, начиная с 8 мая тремя рейсами домой вернулось 217 из 269 алтайских вахтовиков.

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