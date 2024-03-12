В Алтайском крае ветврачи получили срок за взятки

Сотрудники районной госветслужбы получали деньги за беспрепятственное оформление документов на мед без необходимых исследований, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Бывших главврача ветклиники и ведущего ветеринара управления по Усть-Пристанскому району обвинили в получении взяток.

Судом установлено, что производителями и заготовителями меда с апреля 2018 по ноябрь 2020 года было перечислено на подконтрольный банковский счет обвиняемых более 500 тыс. рублей. За эти деньги ветеринарные медики оформляли и выдавали свидетельства без исследований проб продукта.

В ходе следствия полицейские арестовали имущество одного из обвиняемых общей суммой более одного млн рублей.

Главный ветврач приговорен к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а ведущего специалиста отправили в колонию строгого режима на 8,5 лет.

Ранее сообщалось, что фельдшер из Белокурихи передавал данные об умерших агентству ритуальных услуг.

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