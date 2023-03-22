22 марта
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Жизнь

В Алтайском крае выросла рождаемость и упала смертность

В январе выросла рождаемость и упала смертность по сравнению с прошлым годом, сообщает Алтайкрайстат.

Младенец в подгузнике.
Младенец в подгузнике.
unsplash.com.

За первый месяц 2023 года умерло 2 880 человек. Это на 495 человек меньше, чем в январе 2022 года.

Вместе с тем в начале 2023 родилось 1 527 малышей, что на 117 младенцев больше, чем в начале 2022 года.

Таким образом, в январе 2023 года общая убыль населения составила 1 353 человек. Этот показатель на 612 человек меньше, чем за январь 2022 года.

Тем не менее, разводиться жители региона стали чаще. В январе 2022 года на 633 брака приходилось 652 развода. В январе 2023 года поженились всего 598 пар, а расторгли брак — 798.

Ранее смертность в ДТП в Алтайском крае за год выросла на 20%.

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