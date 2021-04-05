В Алтайском крае вновь выросло число тяжелых ковидных пациентов на ИВЛ

В тяжелом состоянии находятся 239 пациентов, из них 96 на ИВЛ (днем ранее их было 90).
Всего на лечении в инфекционных госпиталях с коронавирусной инфекцией 1 070 человек и 333 пациента с подтвержденной вирусной пневмонией.
Общее число заболевших с начала эпидемии в Алтайском крае составляет 47 609 человек. Выздоровели всего 42 622 человека. Умерло 2 746 пциентов.
Новые случаи
- Барнаул — 24,
- Бийск — 13,
- Рубцовск — 8,
- Шипуновский район — 5,
- Павловский, Солтонский районы — по 4 заболевших,
- Бийский район — 3,
- Алейский, Зональный, Калманский, Топчихинский районы — по 2 заболевших,
- Алейск, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Славгород, Благовещенский, Завьяловский, Каменский, Косихинский, Крутихинский, Кулундинский, Мамонтовский, Новичихинский, Первомайский,
- Поспелихинский, Родинский, Романовский, Рубцовский, Смоленский, Советский, Табунский, Троицкий, Усть-Калманский районы — по 1 заболевшему.