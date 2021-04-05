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Жизнь

В Алтайском крае вновь выросло число тяжелых ковидных пациентов на ИВЛ

91 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией подтвердился за сутки в Алтайском крае. Выздоровело 58 пациентов, от COVID-19 умерло 7 человек, сообщили 5 апреля в оперштабе.

Что происходит в отделении реанимации горбольницы №5.
Что происходит в отделении реанимации горбольницы №5.
Дмитрий Лямзин

В тяжелом состоянии находятся 239 пациентов, из них 96 на ИВЛ (днем ранее их было 90).

Всего на лечении в инфекционных госпиталях с коронавирусной инфекцией 1 070 человек и 333 пациента с подтвержденной вирусной пневмонией.

Общее число заболевших с начала эпидемии в Алтайском крае составляет 47 609 человек. Выздоровели всего 42 622 человека. Умерло 2 746 пциентов.

Новые случаи

  • Барнаул — 24,
  • Бийск — 13,
  • Рубцовск — 8,
  • Шипуновский район — 5,
  • Павловский, Солтонский районы — по 4 заболевших,
  • Бийский район — 3,
  • Алейский, Зональный, Калманский, Топчихинский районы — по 2 заболевших,
  • Алейск, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Славгород, Благовещенский, Завьяловский, Каменский, Косихинский, Крутихинский, Кулундинский, Мамонтовский, Новичихинский, Первомайский,
  • Поспелихинский, Родинский, Романовский, Рубцовский, Смоленский, Советский, Табунский, Троицкий, Усть-Калманский районы — по 1 заболевшему.
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