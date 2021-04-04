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Здоровье

В Алтайском крае продолжает снижаться количество заболевших, но не умерших от коронавируса

В Алтайском крае отмечают все меньшее количество заболевших коронавирусной инфекцией. Количество погибших продолжает держаться в пределах 10 человек. Так, на 4 апреля в регионе зарегистрировано 92 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровел 71 пациент, умерло 11 человек, сообщает оперштаб.

Коронавирус. Анализы.
Коронавирус. Анализы.
CC0

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 47 518 человек, в том числе 3 275 детей. Выздоровели всего 42 564 человека. Умерло 2 739 человека.

340 пациента с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных — 247, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 90.

17 человек с бессимптомным коронавирусом и 609 пациентов с вирусной пневмонией лечатся амбулаторно на дому.

Новые случаи

  • Барнаул — 25,
  • Бийск — 12,
  • Рубцовск — 7,
  • Яровое и Павловский район — по 5 заболевших,
  • Калманский, Поспелихинский и Шипуновский районы — по 3 заболевших,
  • Алейск, Камень-на-Оби, Славгород, Бийский, Благовещенский, Крутихинский, Романовский, Смоленский, Топчихинский районы — по 2 заболевших,
  • Новоалтайск, Алейский, Егорьевский, Завьяловский, Залесовский, Зональный, Красногорский, Немецкий национальный, Ребрихинский, Рубцовский, Табунский районы — по 1 заболевшему.

Тесты и прививки

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 323 206 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 145,08 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 2827 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований — 3085 за минувшие сутки.

33 665 человек в регионе уже получили первую прививку; 69 702 человека полностью привиты (получили две прививки).

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