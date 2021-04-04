В Алтайском крае продолжает снижаться количество заболевших, но не умерших от коронавируса

В Алтайском крае отмечают все меньшее количество заболевших коронавирусной инфекцией. Количество погибших продолжает держаться в пределах 10 человек. Так, на 4 апреля в регионе зарегистрировано 92 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровел 71 пациент, умерло 11 человек, сообщает оперштаб.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 47 518 человек, в том числе 3 275 детей. Выздоровели всего 42 564 человека. Умерло 2 739 человека.

340 пациента с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных — 247, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 90.

17 человек с бессимптомным коронавирусом и 609 пациентов с вирусной пневмонией лечатся амбулаторно на дому.

Новые случаи

Барнаул — 25,

Бийск — 12,

Рубцовск — 7,

Яровое и Павловский район — по 5 заболевших,

Калманский , Поспелихинский и Шипуновский районы — по 3 заболевших,

Поспелихинский и Шипуновский районы — по 3 заболевших, Алейск , Камень-на-Оби , Славгород , Бийский , Благовещенский , Крутихинский , Романовский , Смоленский , Топчихинский районы — по 2 заболевших,

Камень-на-Оби Славгород Бийский Благовещенский Крутихинский Романовский Смоленский Топчихинский районы — по 2 заболевших, Новоалтайск , Алейский , Егорьевский , Завьяловский , Залесовский , Зональный , Красногорский , Немецкий национальный , Ребрихинский , Рубцовский , Табунский районы — по 1 заболевшему.

Тесты и прививки

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 323 206 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 145,08 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 2827 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований — 3085 за минувшие сутки.

33 665 человек в регионе уже получили первую прививку; 69 702 человека полностью привиты (получили две прививки).