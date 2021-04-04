В Алтайском крае продолжает снижаться количество заболевших, но не умерших от коронавируса

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 47 518 человек, в том числе 3 275 детей. Выздоровели всего 42 564 человека. Умерло 2 739 человека.
340 пациента с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных — 247, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 90.
17 человек с бессимптомным коронавирусом и 609 пациентов с вирусной пневмонией лечатся амбулаторно на дому.
Новые случаи
- Барнаул — 25,
- Бийск — 12,
- Рубцовск — 7,
- Яровое и Павловский район — по 5 заболевших,
- Калманский, Поспелихинский и Шипуновский районы — по 3 заболевших,
- Алейск, Камень-на-Оби, Славгород, Бийский, Благовещенский, Крутихинский, Романовский, Смоленский, Топчихинский районы — по 2 заболевших,
- Новоалтайск, Алейский, Егорьевский, Завьяловский, Залесовский, Зональный, Красногорский, Немецкий национальный, Ребрихинский, Рубцовский, Табунский районы — по 1 заболевшему.
Тесты и прививки
Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1 323 206 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 145,08 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 2827 человек в день. Количество тестирований с учётом повторных исследований — 3085 за минувшие сутки.
33 665 человек в регионе уже получили первую прививку; 69 702 человека полностью привиты (получили две прививки).