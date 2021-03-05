В Алтайском крае после полугода простоя заработает психоневрологический санаторий

С 9 марта в Алтайском крае вновь заработает Краевой психоневрологический детский санаторий, сообщили в региональном минздраве. Больше полугода санаторий не работал из-за коронавируса.

За это время здесь провели небольшой ремонт и обновили медицинское оборудование для реабилитации. Готовность организации проверила замминистра регионального здравоохранения Наталья Белоцкая и мамы детей с ограниченными возможностями.

В этом году планируется капитальный ремонт, в котором учтут принципы «доступной среды». Например, вместо неудобного пандуса установят подъемник, расширят все входные проемы, в коридорах смонтируют поручни и так далее.

«С учетом возможного распространения коронавирусной инфекции медучреждение планируют заполнить лишь на 50% и заезжать будут дети только с территорий, где установилась благоприятная эпидемиологическая ситуация», — уточнили в минздраве.

Ранее стало известно, что Алтайский край вошел в тройку регионов по числу душевнобольных детей.