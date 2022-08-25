В Алтайском крае ввели новую льготу для ветеранов боевых действий

Депутаты АКЗС 25 августа приняли закон, согласно которому для ветеранов боевых действий вводится новая налоговая льгота. Об этом сообщается на официальном сайте краевого парламента.

Речь идет о налоге на транспортные средства. Если попадающий под льготу человек владеет автомобилем с двигателем мощностью до 100 лошадиных сил, то на него распространяется «нулевая ставка».

Также под действие закона попадают члены семей погибших сотрудников силовых структур. По предварительной оценке, на новую льготу могут претендовать свыше 23 тыс. человек. Закон вступает в силу с 1 января 2023 года.

Напомним, что участники специальной военной операции на Украине приравниваются к ветеранам боевых действий, то есть на них новая льгота также распространяется.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому малые и средние предприятия смогут получать льготные кредиты под 4,5% и 3% годовых, соответственно.