В Алтайском крае задержали мужчин, которые устроили совершили разбойное нападение на продавца магазина

Как сообщает "Инцидент Барнаул", в октябре двое мужчин ворвались в торговую точку, один из них решил скрыть лицо под балаклавой. Изнутри преступники подперли дверь и угрожая кассиру, наполнили сумки продуктами питания и алкогольными напитками.
На этом воры не закончили и потребовали женщину отдать свою золотую цепочку и сотовый телефон, а также налить им пива.
Когда мужчины выпили спиртное, они связали продавца, заклеили ей рот скотчем и забрали с собой ключи от ее иномарки. На ней и скрылись с места преступления.
Потерпевшая смогла обратиться в полицию только когда высвободилась, преступников смогли задержать в селе Шипуново, когда они пытались сдать в скупку похищенную золотую цепочку.
После задержания, автомобиль вернули владелице.
Ранее киллер в маске застрелил у "Магнита" судебного пристава.