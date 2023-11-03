5 ноября
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Жизнь

В Алтайском крае задержали мужчин, которые устроили совершили разбойное нападение на продавца магазина

В Алейске двое мужчин напали на продавца магазина и угнали ее автомобиль. Спустя почти месяц злоумышленников задержали в селе Шипуново.

Вор
Вор
Freepic.com

Как сообщает "Инцидент Барнаул", в октябре двое мужчин ворвались в торговую точку, один из них решил скрыть лицо под балаклавой. Изнутри преступники подперли дверь и угрожая кассиру, наполнили сумки продуктами питания и алкогольными напитками.

На этом воры не закончили и потребовали женщину отдать свою золотую цепочку и сотовый телефон, а также налить им пива.

Когда мужчины выпили спиртное, они связали продавца, заклеили ей рот скотчем и забрали с собой ключи от ее иномарки. На ней и скрылись с места преступления.

Потерпевшая смогла обратиться в полицию только когда высвободилась, преступников смогли задержать в селе Шипуново, когда они пытались сдать в скупку похищенную золотую цепочку.

После задержания, автомобиль вернули владелице.

Ранее киллер в маске застрелил у "Магнита" судебного пристава.

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