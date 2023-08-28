В алтайском лесу нашли место для наложения порчи

По словам горожанки, странную находку она обнаружила в близлежащем лесу. В круге из пшена были закопаны две восковые фигурки, сверху лежала булка хлеба.
К фигуркам были примотаны нитками фотографии женщины и молодой девушки. На фото было написано имя, год рождения и другие данные.
В Вознесенском храме женщине посоветовали сжечь ритуальные принадлежности. Священнослужители заверили, что верующему человеку, который носит крест, не стоит бояться подобных обрядов.
Ранее выдра умыкнула порядка 50 декоративных карпов из пруда.