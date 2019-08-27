В алтайском минприроды рассказали о самочувствии попавшего в беду пеликана

Сотрудники минприроды Алтайского края навестили одного из 10 спасенных в 2018 году пеликанов. Птица ест все, что движется, хорошо себя чувствует, но летать на длинные расстояния уже не сможет, рассказали в ведомстве.

Пеликан живет на страусиной ферме во Власихе. Он остался в Барнауле из-за травм, которые получил от переохлаждения. Птица потеряла на лапках первые фаланги и часть перепонок.

Экологи до последнего надеялись, что он сможет вернуться в дикую природу, но ветеринарный врач, президент Алтайской краевой общественной организации помощи диким животным «Ноев ковчег» Артем Кучер настоял на дополнительном осмотре.

Оказалось, что на одной кисти крыла не хватает четырех первостепенных пера, что не позволит летать на дальние расстояния.

Кудрявый пеликан имеет в распоряжении целый водоем, каждый день ест свежую рыбу (по 1,5−2 кг), а также все, что движется: рыбу, лягушек, утят.

23 апреля в Бурлинском районе ученые, экологи и специалисты минприроды Алтайского края выпустили на волю 9 из десяти спасенных осенью пеликанов.

Кудрявый пеликан. Владимир Маер.

Как пеликаны попали в Алтайский край?

Осенью несколько молодых пеликанов прилетели на Алтай на незапланированную зимовку: птицы направлялись на юг, но выбились из сил. Шестерых отловили в Алейске, одного нашли в Кемеровской области и троих — на юге края.

Зиму птицы провели под Барнаулом. Кормом обеспечивали самые разные барнаульские и новосибирские учреждения: рыбные цеха, общественные организации, медицинские учреждения и местные жители.

Кудрявые пеликаны занесены в международную Красную книгу со статусом «уязвимый» и включены в Красную книгу России.