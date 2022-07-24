В алтайском поезде развесили плакаты, чтобы остановить травматизм на железной дороге

Плакаты повесили в шести вагонах. На них написаны призывы соблюдать безопасность в близи железной дороги: «Будь в безопасности, не пересекай черту», «Не играйте с жизнью на железной дороге», «Железная дорога не место для паркура», — пишет пресс-служба краевого правительства.
Сообщается также, что железнодорожники раздают памятки, проводят беседы в учебных заведениях.
По словам специалистов, наиболее частые причины травмирования на железнодорожных путях — переход в необорудованном месте, переход на запрещающий сигнал светофора, использование капюшона, наушников и мобильных устройств при пересечении путей.
Напомним, что в Алтайском крае и в Сибири в этом году произошло много смертельных случаев на железных дорогах.
Так, под Новосибирском на днях грузовой поезд насмерть сбил 25-летнего парня.