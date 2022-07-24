26 июля
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Жизнь

В алтайском поезде развесили плакаты, чтобы остановить травматизм на железной дороге

В пригородной электричке «Барнаул-Озерки» развесили тематические плакаты с целью профилактики травматизма на железной дороге.

Пригородный электропоезд, электричка
Пригородный электропоезд, электричка
altairegion22.ru

Плакаты повесили в шести вагонах. На них написаны призывы соблюдать безопасность в близи железной дороги: «Будь в безопасности, не пересекай черту», «Не играйте с жизнью на железной дороге», «Железная дорога не место для паркура», — пишет пресс-служба краевого правительства.

Сообщается также, что железнодорожники раздают памятки, проводят беседы в учебных заведениях.

По словам специалистов, наиболее частые причины травмирования на железнодорожных путях — переход в необорудованном месте, переход на запрещающий сигнал светофора, использование капюшона, наушников и мобильных устройств при пересечении путей.

Напомним, что в Алтайском крае и в Сибири в этом году произошло много смертельных случаев на железных дорогах.

Так, под Новосибирском на днях грузовой поезд насмерть сбил 25-летнего парня.

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