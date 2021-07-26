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Жизнь

В алтайском селе, где ползимы устраняли порыв, полгода борются с оставшимися ямами

В Алтайском крае в селе Кусак уже полгода не могут закопать двухметровые ямы, оставшиеся после устранения нескольких коммунальных аварий, сообщает региональная прокуратура.

Коммунальная авария в селе Кусак.
Коммунальная авария в селе Кусак.
Газета "Новое время" Немецкого национального района. nzd22.ru.

В конце февраля 2021 года сообщали, что в селе месяц не могли устранить коммунальную аварию — не получалось ничего сделать из-за отсутствия мощной техники.

«Мы жгли покрышки, долбили землю перфоратором, привлекали технику, но до трубы не смогли докопаться», — пояснил тогда замглавы Немецкого района по ЖКХ Максим Осипов.

Когда проблему все-таки решили, то она возникла вновь — отремонтированная труба опять лопнула и ремонтные работы возобновились.

В итоге село временно отключали от водоснабжения — приостановил работу детский сад, сократили количество уроков в школе.

Как уточняет прокуратура, проблема с трубой началась еще в январе, а когда с порывом справились, то почему-то решили не закапывать ямы.

«После проведения земляных работ остались неогороженные и незасыпанные ямы и траншеи глубиной до двух метров. Благоустройство территории на данном участке местности не было восстановлено», — рассказали в ведомстве.

В прокуратуре возбудили административное дело в отношении замглавы района по ЖКХ — по факту «нарушения порядка проведения земляных работ».

Кроме того, проверка выявила высокую степень износа (до 84%) у находящейся в муниципальной собственности водопроводной сети, что способствует возникновению аварий.

«В адрес главы Немецкого национального района внесено представление. На сегодняшний день администрацией уже проведены конкурсные процедуры, по результатам которых определена подрядная организация на проведение капремонта проблемных участков», — отметили в ведомстве.

Муниципальный контакт с подрядчиком заключат в течение 10 суток, после чего ремонтные работы необходимо выполнить за 30 дней.

Также с целью благоустройства проведут конкурс на восстановление дороги, которая вновь появится в селе после того, как решат вопрос с изношенными трубами.

Кстати, в феврале проблемы с водоснабжением возникли и в селе Косиха, где жителям привозили воду в бочке из-под навоза.

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