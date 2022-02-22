В алтайской драме исчез популярнейший спектакль по пьесе признанного иноагента. В театре пояснили, почему

В Алтайском театре драмы «пропал» спектакль «Два ангела, четыре человека» по пьесе Виктора Шендеровича*. В последний раз его играли в декабре прошлого года. Постановка была очень популярна у барнаульской публики, ее показывали практически каждый месяц на протяжении многих лет.

Алтайский краевой театр драмы показал спектакль "Два ангела, четыре человека" в алтайской колонии.

Почему пропал спектакль

На сайте театра спектакль числится в действующем репертуаре.

В театре драмы на запрос altapress.ru пояснили, что «Два ангела, четыре человека» никуда не пропали.

«Спектакля действительно нет в ближайшей афише, потому что много новых и востребованных спектаклей на экспериментальной сцене», — ответила пресс-служба театра.

Будут ли играть постановку в ближайшее время (в афише на март и апрель спектакля нет, афиша на май еще не опубликована), в драмтеатре не уточнили.

Алтайский краевой театр драмы показал спектакль «Два ангела , четыре человека» в алтайской колонии. Олег Богданов

В последнее время экспериментальная сцена действительно была занята — в конце января там прошла историческая премьера спектакля «Дни нашей жизни».

В конце марта там же пройдет премьера спектакля «Космос» по пьесе Алексея Житковского.

На экспериментальной площадке из «старых» спектаклей в ближайшее время можно увидеть «Кроткую» и «Пленные духи». Из «молодых» — «КЯППК» и «Леха». Помимо этого, здесь проходят читки пьес по проекту театра «Время Ч».

О чем спектакль

В спектакле «Два ангела, четыре человека» рассказывается о заурядном человеке средних лет по фамилии Пашкин. Ночью к нему приходит падший ангел и говорит, что дни Пашкина сочтены. За хорошенькое место на том свете ангел просит московскую квартиру.

Алтайский краевой театр драмы показал спектакль «Два ангела , четыре человека» в алтайской колонии. Олег Богданов

«Спектакль иносказательно, с высоким градусом юмора говорит о дне сегодняшнем. Кроме „рядового ангела“ и главного героя, на сцене появятся печальный и уставший от работы ангел-Ликвидатор, наглый Нотариус, ответственный знающий свое дело Врач и умелая Медсестра», — говорится в аннотации.

Спектакль по пьесе Шендеровича* в театре драмы довольно знаковый — в частности, его премьерой открылась экспериментальная сцена.

Что в других театрах

«Два ангела, четыре человека» с огромным успехом шел в московском театре Олега Табакова. Так, в 2019 году его сыграли в юбилейный 300-й раз. В последний раз его показали в 2020 году.

Сейчас пьесы Шендеровича* не идут практически нигде в России. Кроме «Театра.doc» — там недавно состоялась премьера по его новому произведению «Сладкое для памяти».

Виктор Шендерович. СС0.

Что известно об авторе

Виктор Шендерович* - журналист и писатель, лауреат многих литературных и журналистских премий, в том числе «ТЭФИ».

С 1995 по 2001 год на телеканале НТВ реализовал удачный политический проект «Куклы».

С середины 2000-х годов стал резко критиковать действующую власть в России. В частности, вошел в знаменитый список культурных деятелей, которые не признали присоединение Крыма к России.

30 декабря 2021 года Минюстом России был внесен в реестр иностранных агентов, пишет ТАСС. Решение принято на основании документов, поступивших от уполномоченных органов государственной власти.

«В частности, согласно полученным сведениям, указанные лица систематически осуществляют распространение материалов для неопределенного круга лиц, получая при этом иностранное финансирование», — отмечалось в сообщении ведомства.

*согласно реестру Минюста РФ, выполняет функции иностранного агента (№ 105 от 30.12.2021)

30.12.2021 внесен Министерством Юстиции РФ в реестр иностранных СМИ, исполняющих функции иностранных агентов (№ 105).