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Жизнь

В алтайской полиции опровергли информацию, что ее сотрудники «ловят пенсионеров»

Сотрудники ГУ МВД по Алтайскому краю в условиях установленного в регионе режима самоизоляции действуют строго в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина и распоряжением губернатора края Виктора Томенко. Они осуществляют профилактические мероприятия в отношении граждан старше 65 лет, а не «ловят пенсионеров» на улицах.

Алтайские полицейские патрулируют улицы городов и сел в условиях самоизоляции граждан.
Алтайские полицейские патрулируют улицы городов и сел в условиях самоизоляции граждан.
Официальный сайт ГУ МВД по АЛтайскому краю.

Такую позицию высказали в главке после публикации о якобы задержанном пенсионере, который оказался слесарем ТСЖ «Красноармейский, 53» и вышел на улицу для ремонта задвижки в подвале многоэтажки. Об этом накануне рассказал в социальных сетях алтайских общественник и председатель ТСЖ Константин Емешин.

В ГУ МВД пояснили, что сейчас в населенных пунктах Алтайского края ведется круглосуточное дежурство. Но никто не собирается «гонять» или «штрафовать» людей, нарушающих режим самоизоляции.

«Сотрудники полиции проводят разъяснительную работу. Если патрульный наряд останавливает на улице граждан или автомобили, выясняется цель выхода или выезда. Кроме того, сотрудники полиции, связавшись с дежурной частью, должны проверить, не находится ли тот или иной гражданин на самоизоляции по соответствующему предписанию. Если предписание нарушено, граждане привлекаются к административной ответственности», — пояснили в главке.

Если же сотрудники полиции встретили на улице пенсионера, то они обязательно поинтересуются у него целью выхода за пределы жилья. Возможно, он отправился за продуктами или лекарствами. В таком случае полицейские окажут ему помощь либо предложат поддержку волонтеров. Никаких карательных мер или штрафных санкций к пожилым людям применять полицейские не будут.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Напомним, режим самоизоляции введен в Алтайском крае из-за распространения коронавирусной инфекции с начала апреля. Правила поведения граждан прописаны в указе губернатора Виктора Томенко.

31 марта в регионе ввели режим самоизоляции.

Покидать квартиру разрешается только в крайних случаях:

  • необходимость обращения за неотложной медицинской помощью,
  • при наличии прямой угрозы жизни и здоровью,
  • для поездок на работу (если сотрудника не освободили от служебных обязанностей),
  • для совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке,
  • для выноса мусора,
  • для выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем сто метров от места проживания.
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