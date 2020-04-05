В алтайской полиции опровергли информацию, что ее сотрудники «ловят пенсионеров»

Сотрудники ГУ МВД по Алтайскому краю в условиях установленного в регионе режима самоизоляции действуют строго в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина и распоряжением губернатора края Виктора Томенко. Они осуществляют профилактические мероприятия в отношении граждан старше 65 лет, а не «ловят пенсионеров» на улицах.