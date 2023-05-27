27 мая
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Жизнь

В Америке прошел дождь с запахом канализации

Жители американского города пожаловались на дождь с ярко выраженным канализационным запахом, сообщает Life.ru.

Дождь.
Дождь.
Михаил Хаустов

По словам жителей Бернсвилла (штат Миннесота), 12 мая в городе пошел дождь. Однако жидкость, которая лилась с неба, была похожа на содержимое канализации.

Запах тоже не порадовал горожан. Продлились осадки недолго, откуда они пошли — неизвестно. Как говорят очевидцы, все дело в самолетах, которые над городом начинают заход на посадку.

Местная жительница рассказала, что застала это необычное явление в очереди за кофе. По ее словам, что-то похожее на фекалии начало падать на автомобиль мелкими каплями.

"Запах был настолько сильным, что женщина, подавшая мне кофе, заметила, как сильно он пахнет",добавила она.

По мнению женщины, поток неприятно пахнущей жидкости произошел из-за поломки пролетающего мимо самолета.

Американка уверена, что самолет самостоятельно опустошил контейнер биотуалета в воздухе. Авиакомпания комментировать инцидент не стала.

Ранее американские медики научились выбирать пол будущего ребенка. Это можно будет сделать при искусственном оплодотворении.

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