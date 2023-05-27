В Америке прошел дождь с запахом канализации

Жители американского города пожаловались на дождь с ярко выраженным канализационным запахом, сообщает Life.ru.

По словам жителей Бернсвилла (штат Миннесота), 12 мая в городе пошел дождь. Однако жидкость, которая лилась с неба, была похожа на содержимое канализации.

Запах тоже не порадовал горожан. Продлились осадки недолго, откуда они пошли — неизвестно. Как говорят очевидцы, все дело в самолетах, которые над городом начинают заход на посадку.

Местная жительница рассказала, что застала это необычное явление в очереди за кофе. По ее словам, что-то похожее на фекалии начало падать на автомобиль мелкими каплями.

"Запах был настолько сильным, что женщина, подавшая мне кофе, заметила, как сильно он пахнет", — добавила она.

По мнению женщины, поток неприятно пахнущей жидкости произошел из-за поломки пролетающего мимо самолета.

Американка уверена, что самолет самостоятельно опустошил контейнер биотуалета в воздухе. Авиакомпания комментировать инцидент не стала.

Ранее американские медики научились выбирать пол будущего ребенка. Это можно будет сделать при искусственном оплодотворении.