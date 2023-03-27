27 марта
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Жизнь

Американские медики научились выбирать пол будущего ребенка

Американские медики научились выбирать пол будущего ребенка с 80% вероятностью. Об этом сообщает Naced Science.

Младенец в подгузнике.
Младенец в подгузнике.
unsplash.com.

Ученые утверждают, что при искусственном оплодотворении пары смогут сами выбирать пол будущего ребенка.

Медики считают, что благодаря этому можно будет сохранить баланс в семье или избежать развития наследственного заболевания, сцепленного с полом.

В исследовании участвовали более 1,3 тыс. пар, от которых получили биоматериал — сперматозоиды и яйцеклетки. Ученые делили сперматозоидов на две группы — несущих X- или Y-хромосомы.

В результате исследования родились 16 здоровых девочек и 13 здоровых мальчиков. По мнению медиков, это свидетельствует об эффективности и безопасности метода.

Ранее в Алтайском крае зафиксировали снижение смертности от рака.

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