В Алтайском крае зафиксировали снижение смертности от рака

В Барнауле прошла краевая научно-практическая конференция онкологов, на которой рассказали о снижении смертности от рака, сообщает краевой минздрав.

За 2022 год врачи региона выявили почти 12 тыс. новых случаев онкопатологий. Это средний показатель заболеваемости на протяжении многих лет.

Доля злокачественных патологий, выявленных на ранних стадиях, в 2022 году составила 59,8% (в России — 57,9%).

Доля пациентов, переживших с момента постановки диагноза пять лет и более, составила 59,8%. Этот показатель также выше среднего по стране.

Смертность от онкологических заболеваний снизилась на 1,5%. В 2021 году этот показатель составлял 24,9%, а в 2022 году — 23,4%.

Ранее в Алтайском крае отметили снижение смертности от туберкулеза.