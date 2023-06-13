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Жизнь

В Барнаул привезут мощи святого великомученика Георгия Победоносца

«По благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 16 по 17 июня в Барнауле будет находиться ковчег с мощами Святого великомученика Георгия Победоносца», Мероприятие пройдет в рамках «Всероссийского молебна о Победе».

В Барнаул привезут мощи святого великомученика Георгия Победоносца.
В Барнаул привезут мощи святого великомученика Георгия Победоносца.
Источник: информационный отдел Барнаульской епархии.

Торжественная встреча ковчега с мощами великомученика Георгия Победоносца состоится 16 июня в 8:00 в Покровском кафедральном соборе (г. Барнаул, ул. Никитина, 137). Здесь митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий совершит молебное пение великомученику.

С 16 июня мощи святого великомученика Георгия Победоносца будут доступны для поклонения в Покровском кафедральном соборе.

Храм будет работать:

  • 16 июня с 8:00 до 23:00;
  • 17 июня с 8:00 до 19:00.

В эти дни в Покровском соборе духовенство Барнаульской епархии будет совершать молебное пение с акафистом у ковчега с мощами святого Георгия.

17 июня в 19:00 состоятся торжественные проводы святыни в Горно-Алтайскую епархию.

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