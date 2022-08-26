В Барнаул спецрейсом доставили уникальные иконы

Груз доставили специальным рейсом, в особом климатическом оборудовании, сообщает пресс-служба минкульта региона.
Всего привезли 25 экспонатов — памятников древнерусского искусства XVII-XX веков. Каждый осмотрели на предмет сохранности сотрудники алтайского художественного музея.
«Специалистами музея имени Андрея Рублева был разработан дизайн-проект оформления выставочного пространства, который подразумевает создание конструкций, обеспечивающих безопасность экспонатов, и особых цветовых решений, создающих эффект погружения зрителя в экспозицию», — говорится в сообщении.
Торжественное открытие выставки состоится 30 августа в 16:00. Работать она будет до 23 октября.
Ранее в Барнауле открылась выставка уникальных резных украшений из бивня мамонта, лосиных рогов и костей кита.