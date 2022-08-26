26 августа
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Жизнь

В Барнаул спецрейсом доставили уникальные иконы

В Барнаул из Москвы доставили экспонаты из музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Это иконы и картины Виктора Васнецова. Выставят их в художественном музее.

Экспонаты музея им. Андрея Рублева
Экспонаты музея им. Андрея Рублева
vk.com/minkultura22

Груз доставили специальным рейсом, в особом климатическом оборудовании, сообщает пресс-служба минкульта региона.

Всего привезли 25 экспонатов — памятников древнерусского искусства XVII-XX веков. Каждый осмотрели на предмет сохранности сотрудники алтайского художественного музея.

«Специалистами музея имени Андрея Рублева был разработан дизайн-проект оформления выставочного пространства, который подразумевает создание конструкций, обеспечивающих безопасность экспонатов, и особых цветовых решений, создающих эффект погружения зрителя в экспозицию», — говорится в сообщении.

Торжественное открытие выставки состоится 30 августа в 16:00. Работать она будет до 23 октября.

Ранее в Барнауле открылась выставка уникальных резных украшений из бивня мамонта, лосиных рогов и костей кита.

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