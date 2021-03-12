В Барнауле африканцы встретили Масленицу. С баранками водили хороводы, кушали блины и обнимали березы

Праздничные мероприятия, посвященные Масленице, прошли на факультете иностранных студентов АГМУ.
«В частности, на базе Алтайского краевого колледжа культуры и искусств состоялось мероприятие, посвященное празднованию», — рассказали altapress.ru в университете.
Преподаватель колледжа Елена Эйхольц рассказала студентам о традициях празднования Масленицы на Руси, и как эти традиции сохраняются сегодня.
«Для иностранных студентов это прекрасная возможность познакомиться с русской культурой и приобщиться к русским традициям. Ребята водили хоровод, принимали участие в театрализованном представлении, а затем ели вкусные блины», — добавили в АГМУ.
Студенты из Нигерии, Египта и Индии провели фотосессию в русских народных костюмах. Мероприятие прошло в центре Барнаула — возле здания правительства Алтайского края.
«Я впервые в жизни ходил в валенках, да еще белого цвета! До сих пор, правда, не знаю, на ту ли ногу я их надел или нет. Не могу не отметить, насколько теплая одежда, в которой нестрашен никакой мороз, и насколько вкусны масленичные угощения», — поделился впечатлениями студент IV курса из Нигерии Офуйа Огнемаро Шедрак.
Ранее altapress.ru рассказал, куда сходить на Масленицу в Барнауле.
Масленица — один из любимых праздников в России. Россияне прощаются с холодами и встречают весну. В 2021 году Масленица проходит с 8 по 14 марта.
В праздник принято накрывать столы, печь блины, участвовать в веселых соревнованиях, петь песни, водить хороводы, прыгать через костер и сжигать соломенное чучело, символизирующее зиму.