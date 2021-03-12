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Жизнь

В Барнауле африканцы встретили Масленицу. С баранками водили хороводы, кушали блины и обнимали березы

Иностранные студенты Алтайского государственного медицинского университета (АГМУ) в преддверии главного дня Масленицы устроили в центре Барнаула фотосессию в русских народных костюмах.

Иностранные студенты встретили Масленицу. Барнаул.
Иностранные студенты встретили Масленицу. Барнаул.
предоставлено altapress.ru. Алтайский государственный медицинский университет (АГМУ).

Праздничные мероприятия, посвященные Масленице, прошли на факультете иностранных студентов АГМУ.

«В частности, на базе Алтайского краевого колледжа культуры и искусств состоялось мероприятие, посвященное празднованию», — рассказали altapress.ru в университете.

Преподаватель колледжа Елена Эйхольц рассказала студентам о традициях празднования Масленицы на Руси, и как эти традиции сохраняются сегодня.

Иностранные студенты встретили Масленицу. Барнаул.
Иностранные студенты встретили Масленицу. Барнаул.
предоставлено altapress.ru. Алтайский государственный медицинский университет (АГМУ).

«Для иностранных студентов это прекрасная возможность познакомиться с русской культурой и приобщиться к русским традициям. Ребята водили хоровод, принимали участие в театрализованном представлении, а затем ели вкусные блины», — добавили в АГМУ.

Студенты из Нигерии, Египта и Индии провели фотосессию в русских народных костюмах. Мероприятие прошло в центре Барнаула — возле здания правительства Алтайского края.

«Я впервые в жизни ходил в валенках, да еще белого цвета! До сих пор, правда, не знаю, на ту ли ногу я их надел или нет. Не могу не отметить, насколько теплая одежда, в которой нестрашен никакой мороз, и насколько вкусны масленичные угощения», — поделился впечатлениями студент IV курса из Нигерии Офуйа Огнемаро Шедрак.

Ранее altapress.ru рассказал, куда сходить на Масленицу в Барнауле.

Масленица — один из любимых праздников в России. Россияне прощаются с холодами и встречают весну. В 2021 году Масленица проходит с 8 по 14 марта.

В праздник принято накрывать столы, печь блины, участвовать в веселых соревнованиях, петь песни, водить хороводы, прыгать через костер и сжигать соломенное чучело, символизирующее зиму.

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