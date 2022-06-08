8 июня
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Жизнь

В Барнауле «батутную бизнесвумен» будут судить за травмирование девочек на улетевшем аттракционе

В Алтайском крае индивидуальная предпринимательница предстанет перед судом по обвинению в ненадлежащем оказании услуг, повлекшем получение тяжких травм двумя малолетними девочками, сообщает региональный СК.

В Барнауле взмыл вверх надувной батут.
В Барнауле взмыл вверх надувной батут.
"Инцидент Барнаул"

Напомним, 30 мая 2021 года возле ТЦ «Район» на Докучаево подлетел и перевернулся батут. Две девочки упали на трамвайные пути и получили тяжелые травмы.

По данным СК, в 2019 году 53-летняя предпринимательница приобрела надувной батут и, проигнорировав требования всех технических регламентов, ввела аттракцион в коммерческую эксплуатацию.

«Кроме того, с апреля по май 2021 года обвиняемая достоверно знала о том, что у нанятой сотрудницы отсутствуют специальные познания принципа работы батута и правил его эксплуатации. Без проведения соответствующей стажировки и инструктажа по технике безопасности и без заключения трудового договора привлекла ее в качестве оператора аттракциона с выполнением ежедневных функций по установке батута, его креплению и частичному ежедневному обслуживанию, а также по сбору денежных средств с посетителей, допуску на батут и контролю за их поведением», — рассказали в ведомстве.


Следствие выяснило, что при установке батута допустили нарушения, в результате 7 из 13 узлов крепления не были соединены с элементами жесткого крепления или балластной системы: четыре узла фиксировались к ограждению, а три узла остались вовсе без фиксации.

В итоге днем 30 мая резкий порыв ветра поднял батут в воздух.

«Пять швартовочных элементов узлов крепления самопроизвольно развязались, четыре оборвало и один узел крепления был вырван из основания батута, что привело к его полному поднятию в воздух на высоту не менее четырех метров и последующему опрокидыванию. Находившиеся на аттракционе две девочки, 4-х и 5-ти лет, упали с высоты, получив травмы, причинившие тяжкий вред их здоровью», — разъяснили в СК.

Обвиняемая вину признала. Ей грозит до 6 лет лишения свободы за «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

Кроме того, родители пострадавших девочек заявили гражданские иски на 5 и 3 млн рублей. На имущество предпринимательницы наложили арест на сумму более 8 млн рублей.

Ранее СМИ рассказали о судьбе девочек, пострадавших на батуте.

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