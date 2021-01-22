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22 января
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Жизнь

В Барнауле больше не будут белить деревья и бордюры

Мэрия Барнаула, разработавшая проект новых правил благоустройства, приняла предложение городских справороссов отменить покраску и побелку бордюрного камня и стволов деревьев. Об этом сообщила депутат Барнаульской гордумы Оксана Молодых.

Субботник в Барнауле.
Субботник в Барнауле.
Отделение ПФР по Алтайскому краю

Барнаульские общественники давно пытались убедить власти перестать белить стволы деревьев и бордюры.

Во многих городах России деревья уже давно не белят, так как в этом нет необходимости, и более того — побелка даже вредна для окружающей среды. Кроме того, она не соответствует закону.

Известный архитектор Александр Деринг говорил, что красить бордюры — это все равно что скульптуры на площадях белить.

И вот теперь это положение исключено из новых правил благоустройства. Подробно о новых правилах altapress.ru расскажет в ближайшие дни. Проект будет рассматриваться на ближайшем заседании Барнаульской гордумы.

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