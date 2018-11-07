Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 ноября
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь
22

В Барнауле будут протестовать против вырубки ленточного бора

Барнаульцев зовут на митинг против вырубки леса. Акция протеста состоится в субботу, 10 ноября, в 16:00 на пл. Свободы. Ее организатор — барнаульский оппозиционер Виктор Рау.

Вырубка леса возле "Трассы здоровья"
Вырубка леса возле "Трассы здоровья"
Олеся Роженцова, altapress.ru
Плакат к митингу.
Плакат к митингу.
facebook.com/viktor.rau.35

«Сохраним наш ленточный бор! Нет вырубке алтайского леса!» — гласит надпись на плакате, агитирующем прийти на митинг. Мероприятие численностью до 500 человек согласовано с администрацией города.

Ранее в Барнауле после волны возмущений приостановили вырубку деревьев под вертолетную площадку. Ее планировали организовать рядом с медкластером, сразу за детским туберкулезным санаторием.

Возмущенные горожане выходили на пикеты, создавали петиции и собирали подписи против уничтожения бора. А вечером 13 сентября активисты устроили символическую церемонию прощания с ленточным бором. Похороны провели у крыльца городской администрации.

После этого заместитель председателя краевого правительства Александр Лукьянов рассказал, что работы приостановили, а поручение об этом губернатор Виктор Томенко «дал еще летом».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка