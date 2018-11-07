В Барнауле будут протестовать против вырубки ленточного бора

Барнаульцев зовут на митинг против вырубки леса. Акция протеста состоится в субботу, 10 ноября, в 16:00 на пл. Свободы. Ее организатор — барнаульский оппозиционер Виктор Рау.

Плакат к митингу. facebook.com/viktor.rau.35

«Сохраним наш ленточный бор! Нет вырубке алтайского леса!» — гласит надпись на плакате, агитирующем прийти на митинг. Мероприятие численностью до 500 человек согласовано с администрацией города.

Ранее в Барнауле после волны возмущений приостановили вырубку деревьев под вертолетную площадку. Ее планировали организовать рядом с медкластером, сразу за детским туберкулезным санаторием.

Возмущенные горожане выходили на пикеты, создавали петиции и собирали подписи против уничтожения бора. А вечером 13 сентября активисты устроили символическую церемонию прощания с ленточным бором. Похороны провели у крыльца городской администрации.

После этого заместитель председателя краевого правительства Александр Лукьянов рассказал, что работы приостановили, а поручение об этом губернатор Виктор Томенко «дал еще летом».