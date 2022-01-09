В Барнауле будут принимать елки и отправлять на корм, подстилки и глубокую переработку

Чтобы экологично переработать ненужное новогоднее деревце, его надо привезти на одну из точек сбора. Перед сдачей елочки просят очистить от упаковки, украшений: эти элементы не нужны для переработки и затрудняют ее.
Со 2 по 25 января организованы стационарные точки приема елок у гипермаркетов «Леруа Мерлен»: Правобережный тракт, 25 (у летнего павильона «Стройдвор») и Павловский тракт, 192а/1 (у летнего павильона «Сад»).
22 января в районах города будут работать еще несколько точек сбора.
С 11:00 до 13:00:
- Площадь Октября, «Зеленый сквер»
- ТРЦ «Гулливер Парк», Красноармейский, 51а
- Балтийская, 53
- Площадь Народная
C 11:30 до 13:30:
- ТРЦ «ОГНИ»
К участию в акции приглашаются и управляющие компании, ТСЖ Барнаула. Им необходимо связаться с координаторами: Юлия, 89955085836; Херелмаа: 89132628173.
Что дальше делают с елками?
Часть деревьев отдают животным на подкормку. Еловая хвоя — хорошее подспорье для конюшен и конных клубов зимой. Лошади с удовольствием едят хвою и даже обгладывают кору стволов. Обычно привезенного объема хватает до весны.
Кроме того, холдинг «Алтайлес» доставит собранные елки на Павловский деревообрабатывающий комбинат, где они будут использованы в технологическом процессе производства плит MDF.