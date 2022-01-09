В Барнауле будут принимать елки и отправлять на корм, подстилки и глубокую переработку

22 января в Барнауле вновь пройдет акция по сбору елок, которые остались после празднования Нового года

Чтобы экологично переработать ненужное новогоднее деревце, его надо привезти на одну из точек сбора. Перед сдачей елочки просят очистить от упаковки, украшений: эти элементы не нужны для переработки и затрудняют ее.

Со 2 по 25 января организованы стационарные точки приема елок у гипермаркетов «Леруа Мерлен»: Правобережный тракт, 25 (у летнего павильона «Стройдвор») и Павловский тракт, 192а/1 (у летнего павильона «Сад»).

22 января в районах города будут работать еще несколько точек сбора.

Новогодняя елка. Дмитрйи Лямзин.

С 11:00 до 13:00:

Площадь Октября , «Зеленый сквер»

«Зеленый сквер» ТРЦ «Гулливер Парк», Красноармейский , 51а

51а Балтийская , 53

53 Площадь Народная

C 11:30 до 13:30:

ТРЦ «ОГНИ»

К участию в акции приглашаются и управляющие компании, ТСЖ Барнаула. Им необходимо связаться с координаторами: Юлия, 89955085836; Херелмаа: 89132628173.

Что дальше делают с елками?

Часть деревьев отдают животным на подкормку. Еловая хвоя — хорошее подспорье для конюшен и конных клубов зимой. Лошади с удовольствием едят хвою и даже обгладывают кору стволов. Обычно привезенного объема хватает до весны.

Кроме того, холдинг «Алтайлес» доставит собранные елки на Павловский деревообрабатывающий комбинат, где они будут использованы в технологическом процессе производства плит MDF.