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Жизнь

В Барнауле 94 бюллетеня признали недействительными и «не влияющими»

В Барнауле более 90 бюллетеней признали недействительными из-за нарушения процедуры, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя алтайского избиркома Ирину Акимову.

Макеты бюллетеней на выборах-2021 в Алтайском крае.
Макеты бюллетеней на выборах-2021 в Алтайском крае.
Скриншот трансляции телеканала Катунь 24

Акимова отметила, что признание бюллетеней недействительными не повлияет на ход голосования на участке № 177 в Ленинском районе Барнаула.

Она пояснила, что 94 бюллетеня находились в переносной урне.

«Участковая избирательная комиссия с нарушениями осуществляла процедуру не по месту проживания избирателей. Бюллетени признали недействительными. Это не влияет на признание результатов по всему участку», — пояснила Акимова.

Она подчеркнула, что УИК продолжает работу в обычном режиме.

Также Акимова отметила, что в избирком не поступали обращения о нарушениях, замеченных через камеры видеонаблюдения на участках в Алтайском крае.

Ранее в Кемерове попал на видео вброс на одном из избирательных участков, после чего признали недействительными все бюллетени в урне.

Накануне в Центризбиркоме предложили регионам способ борьбы с грубыми нарушениями на выборах.

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