8 февраля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

В Барнауле детская площадка покрылась льдом

Детская площадка у "Гулливера" покрылась льдом. Детям сложно устоять на месте, слишком скользко.

ТОЦ "Гулливер Парк"
ТОЦ "Гулливер Парк"
skyscrapercity.com

"Вести Алтай" сообщает, что в администрации Центрального района заявили, что проблемную площадку чистили уже восемь раз.

Вопрос об очистке детской площадки от льда обсуждается на общедомовом собрании, где жильцы, которые хотят чтобы их дети там играли, могут попросить управляющую компанию почистить место, либо заняться этим самостоятельно.

Тем не менее детскую площадку у "Гулливера" пообещали проверить и очистить от льда.

Ранее сообщалось, что на Алтае пойдет под суд директор туркомплекса за массовое отравление детей.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость