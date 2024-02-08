В Барнауле детская площадка покрылась льдом

"Вести Алтай" сообщает, что в администрации Центрального района заявили, что проблемную площадку чистили уже восемь раз.
Вопрос об очистке детской площадки от льда обсуждается на общедомовом собрании, где жильцы, которые хотят чтобы их дети там играли, могут попросить управляющую компанию почистить место, либо заняться этим самостоятельно.
Тем не менее детскую площадку у "Гулливера" пообещали проверить и очистить от льда.
Ранее сообщалось, что на Алтае пойдет под суд директор туркомплекса за массовое отравление детей.
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